Tragedia in Olanda: un portiere 13enne muore dopo un contrasto

Terribile lutto nel calcio olandese. Un portiere adolescente di 13 anni è morto sabato dopo uno scontro in campo con un avversario avvenuto durante una partita del campionato giovanile che si stava disputando sabato a Heerenberg, 120 chilometri a sud di Amsterdam.

La tragedia è stata confermata dal suo club, l’MvR di Heerenberg. Durante la partita contro il Dierer al campo sportivo Boshoek, il giovanissimo estremo difensore si è scontrato con un giocatore avversario in quella che sembrava una semplice uscita per recuperare un pallone. Dopo l’impatto, il ragazzo ha perso immediatamente conoscenza in campo: lo staff medico è intervenuto prontamente ed ha capito subito la gravità delle condizioni del giovane. Dopo i primi tentativi di rianimarlo, anche con l’aiuto di un defibrillatore, il portiere è stato trasportato d’urgenza nel vicino ospedale di Nijmegen, dove purtroppo non è riuscito a riprendere conoscenza ed è morto poco dopo.

Il club ha reso noto che tutte le partite sono state rinviate e rimandate e che le sessioni di allenamento sono state cancellate. Più tardi nel pomeriggio è stato organizzato un incontro con i genitori e i compagni di squadra del ragazzo, alla presenza di alcuni psicologi, per condividere il dolore per la scomparsa del giovane.

Jan Dirk van der Zee, capo del calcio dilettantistico dell’associazione di calcio olandese, ha inviato le condoglianze in un tweet. “Siamo profondamente scossi per la morte del giovane portiere di 13 anni del MvR di Heerenberg. Il ragazzo è morto dopo uno scontro fortuito nella partita di sabato. Siamo vicini ai genitori e a tutti i membri dell’MvR”.

