Tragico incidente in Ghana, morti 6 giovani calciatori

Ghana sconvolto dalla tragedia: sei giovani calciatori sono morti sabato in un incidente stradale avvenuto sulla strada Kumasi-Offinso nella regione di Ashanti. A confermarlo la stessa Federcalcio ghanese, attraverso una nota diffusa alla stampa. L’autobus sul quale viaggiavano è finito in un fiume: la dinamica è ancora da confermare, ma secondo i media locali a causare il disastro sarebbe stato lo scoppio di uno pneumatico.

Questo il comunicato della federazione ghanese: “La Ghana Football Association (GFA) e il National Juvenile Committe (NJC) hanno appreso della morte di sei giocatori del calcio giovanile, avvenuta sabato 19 settembre 2020 a Offinso, vicino a Kumasi, nella regione di Ashanti. La GFA desidera esprimere le sue più sentite condoglianze alle famiglie dei sei ragazzi deceduti, dopo che il mezzo su cui viaggiavano è stato sommerso. I giocatori e i loro allenatori erano diretti ad Afrancho dopo aver effettuato la registrazione nel torneo del distretto Colts a Offinso. Il GFA e l’NJC hanno inviato una squadra al Komfo Anokye Teaching Hospital di Kumasi per visitare le vittime dell’incidente”.

Le vittime, secondo quanto dichiarato dalla polizia ghanese a ‘Citi News’, avevano un’età compresa tra i 12 e i 16 anni. Con loro c’erano altre 30 persone a bordo, alcune delle quali finite in ospedale per le ferite riportate a causa dell’incidente. Stavano tornando a casa dopo aver effettuato l’iscrizione alla District Juvenile League, in procinto di riprendere dopo lo stop imposto a livello nazionale per la pandemia di coronavirus.

OMNISPORT | 20-09-2020 08:51