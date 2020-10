Travis Diener non esclude nulla

Con la ‘Provincia’ Travis Diener non ha escluso nulla.

“Faccio il tifo per Cremona e per questa squadra – ha raccontato -. Sono una parte del mio cuore. Ma questo è un momento particolare. Non ho ancora deciso cosa fare del mio futuro. Mi sto allenando tutti i giorni e gioco pure con gli amici. Sono in forma, moderatamente. Pronto per la Serie A? Sono sempre stato pronto… Non mi perdo le partite di Cremona e nemmeno quelle di Meo con la Fortitudo Bologna. Non è stata una grande partenza per tutti e due, speriamo bene”.

OMNISPORT | 08-10-2020 15:45