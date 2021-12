Trek-Segafredo, anche Mollema farà Giro-Tour

14-12-2021 21:49

Faranno un calendario praticamente identico Giulio Ciccone e Bauke Mollema. Come l’abruzzese infatti, anche l’olandese nel 2022 si misurerà con la doppietta Giro e Tour, corse in cui verosimilmente il nativo di Groningen andrà a caccia di vittorie parziali.

“Per me andare a caccia di tappe è un obiettivo primario. Farò sia Giro che Tour, è una combinazione che mi riesce abbastanza bene” ha raccontato oggi ai media Mollema, atteso da un calendario simile a quello del 2021.

“Febbraio sarà intenso come lo scorso anno, partendo dalla Francia. Poi farò Trofeo Laigueglia, Tirreno-Adriatico o Parigi-Nizza, e poi una pausa, ma farò comunque Freccia e Liegi prima del Giro, ma non l’Amstel visto che hanno cambiato le date. Ho provato spesso a concentrarmi sulla Liegi, non è semplice fare bene vedendo chi c’è al via. Comunque si inserisce bene nella preparazione verso il Giro, quindi cercherò di farmi trovare al meglio possibile anche quest’anno alla Liegi”.

Possibile che dopo due corse esigenti come i grandi giri italiano e francese, l’olandese metta nel mirino le classiche di fine stagione.

“Dopo Giro e Tour, si può fare una pausa dopo San Sebastian, recuperare bene in vista dell’ultimo mese dell’anno in cui ci sono molte corse di un giorno in cui posso fare bene, in particolare nell’autunno italiano”.

Mollema dunque seguirà da vicino l’ombra di Ciccone, un corridore molto volenteroso e con sicuri margini di crescita.

“Penso sicuramente possa entrare nei primi cinque. A volte deve imparare a controllarsi, perché vuole attaccare molto presto, deve imparare forse a controllarsi, ma ha mostrato che può fare molto bene. In questi anni ha imparato molto e sta crescendo. Abbiamo corso spesso insieme e lo faremo ancora”.

