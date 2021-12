Trek-Segafredo, Jasper Stuyven: "Con Pedersen siamo una bella coppia”

15-12-2021 11:24

Non c’è dubbio che la vittoria alla Milano-Sanremo abbia dato chiaramente lustro alla sua stagione, nella quale ha poi ottenuto anche numerosi altri piazzamenti di rilievo, come il quarto posto al Mondiale e al Giro delle Fiandre. Stiamo parlando di Jasper Stuyven che si è confermato su buoni livelli in questo 2021 e che guarda con rinnovati stimoli alla prossima stagione.

A 29 anni sente di essere nel pieno della maturazione psico-fisica e spera di poterne godere ulteriormente i frutti, avendo una consapevolezza e un’esperienza ormai ben consolidate.

“Ora sono sicuramente più rilassato in seguito alla vittoria della Sanremo, anche se sono ovviamente anche più motivato per cercare di ottenere altri successi, partendo magari dalla primavera – spiega nel corso della conferenza stampa virtuale organizzata dal team – Ovviamente, vincere una monumento quest’anno mi permette di avere un approccio più rilassato. Forse perché ora ho più fiducia in me quando vado alle corse, ma chiaramente è un bel modi di prendere il via”.

Calendario e obiettivi di quest’anno? Il belga ha già le idee molto chiare: “Partirò con il fine settimana di apertura in Belgio, poi farò la Parigi-Nizza e tutte le classiche del Nord, ad eccezione della Dwars Door Vlaandern, cercando poi di gestire bene lo stacco tra Fiandre e Roubaix, che ora sono un po’ più lontane fra loro”.

OMNISPORT