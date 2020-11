Trentin a caccia di riscatto nel 2021

Dopo un 2020 difficile, Matteo Trentin è alla ricerca di riscatto nel 2021. Dopo aver firmato un contratto biennale con la UAE Team Emirates, in un’intevista al Giornale Trentino il ciclista azzurro non si risparmia un’autocritica: “Non è stata la stagione che mi aspettavo. La pandemia ci ha messo del suo, ma non è una scusante. C’è stata un po’ di sfortuna e in alcune occasioni sono stato io a non essere all’altezza”.

Gli obiettivi principali: “Punterò sulle classiche, parteciperò a un Grand Tour. Poi ci saranno gli Europei di Trento, che cadrebbero in un periodo ideale. Appena prima del campionato del mondo, con cui ho un conto aperto da saldare”.

OMNISPORT | 24-11-2020 20:10