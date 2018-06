Trento e Angelo Lorenzetti allungano l'accordo

Angelo Lorenzetti siederà sulla panchina di Trentino Volley almeno sino al 2021. Il cinquantaquattrenne allenatore marchigiano e la società di via Trener hanno infatti siglato l’accordo per prolungare per ulteriori due stagioni il contratto che sarebbe terminato fra un anno.

Dopo tre acquisti importanti come quelli di Lisinac, Grebennikov e Candellaro, la campagna di rafforzamento estiva 2018 gialloblù prosegue quindi con una conferma attesa e voluta, che consentirà al Club di progettare il proprio futuro assieme ad una guida tecnica di primissimo valore, capace di costruire in pochissimo tempo un feeling particolare con squadra, dirigenza e territorio.

"Il prolungamento contrattuale di Angelo Lorenzetti è un segnale forte che diamo al nostro ambiente e al mondo della pallavolo – ha dichiarato il presidente Diego Mosna – . E’ un’operazione che volevamo concludere da tempo, perché nei primi due anni da allenatore di Trentino Volley ha dimostrato tutte le sue capacità, rivoluzionando il modo di rapportarsi con i giocatori, rispettando pienamente la società e lavorando solo per il suo bene. La possibilità di portare avanti, in totale armonia, il nostro progetto sportivo assieme a lui ci rende orgogliosi e fieri della scelta che avevamo operato già nell’estate del 2016".

"Sono convinto che chi ha a che fare con Trentino Volley è una persona particolarmente fortunata – ha spiegato Angelo Lorenzetti -: io mi sento tale per aver avuto l’occasione di continuare la mia carriera qui. Proseguire questa esperienza era la scelta più logica da compiere. Ho sempre sentito forte la condivisione degli intenti, resa ancora più piacevole dalla possibilità di confrontarsi in maniera positiva su qualsiasi aspetto".

