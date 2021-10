Treviso batte Venezia, Brindisi regola Sassari

Nei due anticipi della seconda giornata di Serie A successi casalinghi di Treviso per 80-76 su Venezia e di Brindisi per 89-80 su Sassari. Per la Nutribullet cinque giocatori in doppia cifra con 15 punti di Tomas Dimsa e 14 punti più 13 rimbalzi di Henry Sims, per la Reyer inutili di 20 punti di Stefano Tonut. Nel secondo anticipo invece la Happy Casa vince grazie a un travolgente Raphael Gaspardo che mette a segno 29 punti, per il Banco di Sardegna 15 di Anthony Clemmons.

OMNISPORT | 02-10-2021 23:35