Treviso concede il bis e vede la A

La De' Longhi Treviso conquista anche gara-2 della finale play-off di Serie A2, al meglio delle cinque, contro la Benfapp Capo d'Orlando. I veneti, che avevano vinto in casa la prima per 90-72, si ripetono davanti ai propri tifosi imponendosi 82-56 (16-12, 44-19, 65-37). In doppia cifra Tessitori, Burnett e Severini, rispettivamente con 18, 17 e 10 punti, dall'altra parte ne fanno 16 Barnes e 12 Parks. Lunedì 17 gara-3 in Sicilia, con il primo match point per la De' Longhi.

La finale assegna la terza e ultima promozione nella massima serie dopo quelle di Fortitudo Bologna e Virtus Roma.

SPORTAL.IT | 13-06-2019 23:25