Treviso, Tessitori esce allo scoperto

In casa della De’ Longhi Treviso continua a tenere banco il futuro di Amedeo Tessitori, con il centro che è consapevole di avere sul tavolo alcune proposte e che sta facendo le sue valutazioni.

"Da Treviso ho ricevuto tanto e sono contento di quello che abbiamo fatto insieme. Qualsiasi cosa mi proporrà, la considererò con molta attenzione. Quindi non sono né nel no assoluto, né nel sì assoluto. Devo capire quale proposta è giusta per me, anche a istinto. Sono molto istintivo come persona, quindi metto sempre le mie emozioni davanti a una decisione. Ma per il momento sono ancora in alto mare" ha raccontato al ‘Gazzettino’.

SPORTAL.IT | 25-05-2020 10:39