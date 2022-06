Trials Usa: McLaughlin record del mondo nei 400 ostacoli donne

26-06-2022 09:45

Ai Trials statunitensi di Eugene, Oregon, Sydney McLaughlin ha stabilito il nuovo record del mondo dei 400 ostacoli femminili vincendo in 51″41 la gara dei campionati nazionali che quest’anno valgono come qualificazioni mondiali. Il precedente primato di 51″46 apparteneva alla stessa McLaughlin, che lo aveva ottenuto l’anno scorso quando aveva vinto la finale olimpica di Tokyo 2020. Naturalmente la 22enne nativa di New Brunswick, New Jersey, argento iridato tre anni fa a Doha, sarà la grande favorita sulla distanza ai Mondiali che si svolgeranno il mese prossimo sulla stessa pista dei Trials.