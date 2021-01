Trieste cerca il tris, Dalmasson: "Siamo un gran gruppo"

Le vittorie contro Treviso e Reggio Emilia hanno risollevato la classifica di Trieste dopo la sconfitta di Pesaro.

I giocatori di coach Dalmasson inseguono il tris nel delicato scontro diretto contro la Fortitudo Bologna.

Il tecnico veneziano ha parlato in conferenza stampa in toni ottimistici: “La Fortitudo viene da un buon momento di forma. Noi abbiamo vinto le ultime due partite, ma dopo la gara contro Reggio Emilia abbiamo potuto fare solo tre allenamenti. Con il gruppo al completo abbiamo dimostrato che si possono distribuire gli sforzi. Non molliamo mai e abbiamo un’identità ben definita, che era poi il nostro obiettivo”.

OMNISPORT | 09-01-2021 11:15