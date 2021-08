Trionfo del Barcellona femminile: vince tutti i premi individuali

Serata da ricordare per il Barcellona, reduce da una stagione difficile con la squadra maschile e ancora scosso dall’addio di Lionel Messi, ma trionfatore assoluto a livello femminile.

I blaugrana infatti, dopo aver conquistato la Champions League nella scorsa stagione, hanno fatto incetta di premi da parte dell’UEFA durante la cerimonia che si è svolta nel pomeriggio a Istanbul.

In particolare sono state premiate Sandra Paños come miglior portiere, Alexia Putellas come migliore centrocampista e migliore giocatrice in assoluto di tutta la Champions League femminile, Jenny Hermoso come migliore attaccante.

Luis Cortes è stato premiato come miglior allenatore, mentre Irene Paredes ha ricevuto il premio come migliore difensore per la scorsa stagione col PSG ma è stata acquistata dal Barcellona con cui giocherà in questa stagione.

Un trionfo assoluto per i colori blaugrana, insomma, tanto che il presidente Laporta si è voluto congratulare con le sue ragazze sui social.

OMNISPORT | 26-08-2021 21:58