Troppi fulmini: fermato il torneo di golf

Il torneo olimpico di golf a Tokyo 2020 è stato sospeso a causa del maltempo: soprattutto i troppi fulmini hanno spinto gli organizzatori a bloccare tutto in attesa di un miglioramento.

Intanto in vista del via del torneo femminile ha parlato la golfista azzurra Giulia Molinaro all’Ansa: “Sarebbe un sogno oltre che un grande onore prendere una medaglia, e ce la metterò tutta. Rappresentare l’Italia per me è fantastico. Le Olimpiadi sono il palcoscenico più importante per qualsiasi sportivo e i golfisti uomini dovrebbero equipararle a un Major. A mio avviso pensano più a competizioni quali la FedEx Cup, mentre per noi proette i Giochi sono speciali. Fino ad ora ho vissuto una bella stagione e il terzo posto al KPMG Women’s PGA Championship è stato fantastico. La favorita alla medaglia d’oro? Nelly Korda. Sta giocando bene ed è in fiducia. Ma io punto al meglio“.

OMNISPORT | 29-07-2021 08:43