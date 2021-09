Tudor è il nuovo allenatore del Verona: c'è l'annuncio ufficiale

Appena quattro partite, tre delle quali di campionato. Tanto è durata l’avventura di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Verona. Il club scaligero ha infatti deciso di sollevare il tecnico dal suo incarico dopo le tre sconfitte consecutive subite nelle prime tre uscite della Serie A 2021/2022 e di avviare quindi subito un nuovo progetto tecnico.

A sedere ora sulla panchina gialloblù sarà Igor Tudor. A confermarlo è stato lo stesso Verona attraverso una nota ufficiale.

Contratto annuale per il tecnico croato, senza – almeno dalle prime indicazioni arrivate dal Verona – opzioni in caso di raggiungimento dell’obiettivo salvezza.

In Serie A Tudor ha già allenato l’Udinese per tre stagioni, ma senza finirne neanche una. Nelle stagioni 2017/18 e 2018/19 è subentrato, conducendo in entrambi i casi i friulani alla salvezza. L’anno successivo invece ha guidato i bianconeri fin dal ritiro estivo, ma è stato esonerato dopo 10 giornate.

14-09-2021