11-10-2022 11:10

Inizio di stagione davvero poco esaltante per il Karagumruk di Andrea Pirlo. Il club turco dopo otto giormate di campionato si ritrova al penultimo posto con soli sei punti conquistati, frutto di una vittoria e tre pareggi. Le ultime due partite della squadra allenata da Andrea Pirlo sono stati due ko, l’ultimo pesante contro il Fenerbahce per 5-4.

Il timore della retrocessione che si profila all’orizzonte non fa ben sperare la dirigenza turca che in estate non aveva queste ambizioni, anzi quando il presidente del club ha fatto firmare un contratto annuale all’ex tecnico della Juventus, dandogli la seconda chance della sua carriera in panchina, sperava in risultati diversi e di aprire un ciclo fortunato.

Nonostante il ko, nel dopo partita Pirlo non si è detto insoddisfatto della prova della sua squadra: “Abbiamo giocato una buona partita, al cospetto di un club così importante e di un pubblico molto caldo. Non posso dire niente ai miei giocatori. La disattenzione negli ultimi istanti ha causato la sconfitta”.

La sensazione è che a questo punto, è difficile che la dirigenza non pensi ad un cambio in panchina, con Andrea Pirlo che andrebbe incontro quindi al suo primo esonero in carriera.