Turchia, paura per Nsakala: malore in campo, poi si riprende

Il mondo del calcio ha tremato ancora una volta per un altro malore che ha colpito un giocatore in campo.

Due mesi e mezzo dopo la grande paura per Christian Eriksen durante Euro 2020, questa volta la paura ha riguardato Fabrice Nsakala.

Il 31enne difensore francese, ma con passaporto congolese, in forza al Besiktas è collassato in campo durante la partita contro il Gazisehir giocatasi sabato sera e valida per la seconda giornata della Super Lig turca.

Immediati i soccorsi sul campo con l’ingresso sul prato dell’ambulanza e le scene di disperazione da parte dei compagni di squadra.

Il giocatore è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove le sue condizioni sono per fortuna rapidamente migliiorate.

Lo stesso Nsakala ha pubblicato un Tweet che lo ritrae sorridente durante le visite di accertamento, poi un comunicato del Besiktas ha confermato che il giocatore sta bene.

Ex Troyes, Anderlecht e Alanyaspor, Nsakala è alla sua seconda stagione al Besiktas, club con cui lo scorso anno ha vinto campionato e coppa nazionale.

OMNISPORT | 22-08-2021 11:24