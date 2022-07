14-07-2022 15:42

Dopo la prima uscita stagionale vinta 4-1 contro il Lugano Simone Inzaghi ha dichiarato testualmente che, col gran numero di attaccanti che ha attualmente a disposizione indipendentemente dall’arrivo o meno di Dybala, può cambiare di volta in volta l’assetto in campo della sua Inter. Nella testa del tecnico nerazzurro ci sono infatti moltissime idee pronte per essere messe in atto.

Inter: Inzaghi resta col 3-5-2 ma può cambiarlo in corso di partita

Ovviamente il principale schieramento resterà il suo prediletto 3-5-2, ma che probabilmente potrà essere cambiato più volte nel corso della stessa partita, tenendo presente poi che la coppia d’attacco Lukaku-Lautaro è in grado di decidere il risultato di qualsiasi match. Già l’anno scorso Calhanoglu ha giocato da trequartista alle spalle delle punte, generalmente Lautaro e Dzeko, ma quest’anno in questo ruolo è arrivato anche Mkhitaryan.

Inter: positivo col Lugano l’utilizzo di Correa da trequartista

Inoltre, anche Correa può eventualmente agire dietro i due attaccanti, come lo stesso Inzaghi ha detto martedì dopo averlo fatto giocare così contro il Lugano. Il tecnico può usare il suo maggior estro e la sua maggior qualità nel dribbling stretto, inoltre può anche inserirsi a campo aperto in verticale, cosa che sa fare anche Mkhitaryan, il quale quindi ha un doppio ruolo in un eventuale 3-4-1-2: o trequartista di regia come Calhanoglu oppure di inserimento cone Correa.

Inter: curiosità per l’inserimento di Asllani a centrocampo

C’è poi grande curiosità su come Inzaghi inserirà a centrocampo l’altro nuovo acquisto Asllani accanto a un gigante come Brozovic, vero e proprio faro del gioco dell’Inter ma che soffre le marcature strette. Il giovanissimo albanese in teoria è il sostituto del croato ma se dovesse essere schierato accanto a lui potrebbe svariare un po’ come Barella e Brozovic potrebbe avere maggiore libertà, con Calhanoglu piazzato subito dietro la Lu-La.