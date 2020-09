Tutto pronto per l'Adigemarathon

La diciassettesima edizione dell’Adigemarathon, la maratona internazionale di canoa, kayak e rafting sul fiume Adige, si svolgerà domenica 4 ottobre, in regime restrittivo di Covid19.

La manifestazione sarà limitata alla parte agonistica nel rispetto dei protocolli di sicurezza statali e della Fick, la Federazione Italiana Canoa e Kayak. Da Borghetto d’Avio, negli auspici degli organizzatori Canoa Club Pescantina e Borghetto, il fondamentale supporto dei Comuni di Dolcè, Pescantina, Bussolengo, partiranno circa 200 agonisti sulla lunga distanza dei 35 chilometri dalla trentina Borghetto d’Avio a Pescantina; dall’Isola di Dolcè fino a Pescantina (20 chilometri) una cinquantina di giovani promesse della mezza maratona e circa 150 tra sup e partecipanti al campionato italiano assoluto rafting categoria R6. Per la parte amatoriale e il migliaio di partecipanti che coloravano il fiume Adige con la tradizionale partenza da Dolcè l’appuntamento sarà per il 2021.

