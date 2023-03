U20, buone indicazioni dal test contro la Germania

Il CT dell'Italia Nunziata: "Abbiamo inserimento nel gruppo qualche novità, se ci saranno tutti i 2003 possiamo vincere il Mondiale".

27-03-2023 20:11

Secondo pari in una manciata di giorni per gli Azzurri di Carmine Nunziata nel ‘Torneo 8 Nazioni’, dopo la Norvegia è la Germania a dividere la posta con l’Italia.

In un primo tempo equlibrato spicca un intervento di Zacchi, che evita il vantaggio ospite una volta che la difesa è stata sorpresa da un lancio lungo: la Germania però firma lo 0-1 con un tiro secco di Sieb al 60′. Tocca a Nasti innescare poi Ambrosino che rimette in equilibrio il punteggio con un diagonale. Tra le note più liete ci sono Cher Ndour, centrocampista che ha esordito con la maglia del Benfica, e Prati della SPAL, solo qualche sprazzo per Nasti e Volpato; tra i tedeschi c’è un cugino d’arte, Kerim Calhanoglu, che ricopre il ruolo di terzino.

Queste le parole del CT Nunziata dopo l’ultimo test prima del Mondiale di categoria, in programma a maggio in Indonesia (anche se il sorteggio, in programma a fine mese, è stato rimandato per le tensioni tra gli organizzatori e Israele, qualificato): “Mi è servito molto, la Germania è una squadra forte e noi abbiamo dimostrato di saper soffrire, c’erano giocatori nuovi da cui ho avuto ottime risposte, perché si sono integrati bene. E’ stato prezioso provare qualche ragazzo, essendo in corso i campionati al momento delle convocazioni: la squadra ha una mentalità importante, e se avremo a disposizione tutti i classe 2003, valori indiscussi; non è un problema con le Selezioni maggiori, ma con le squadre che avranno obiettivi da conquistare. Dopo le finali mie, di Nicolato e Vanoli, sarebbe bello che questo gruppo vincesse il titolo”.

Questo il tabellino del match giocato al ‘Lungobisenzio’ di Prato:

Italia-Germania 1-1 (0-0)

Marcatori: 15′ st Sieb (G), 20′ st Ambrosino (I).

Italia: Zacchi; Zanotti, Ghilardi, Guarino (83′ Fiumanò), Giovane; Zuccon (46′ Terracciano), Prati, Ndour; Volpato (58′ Fazzini); Nasti, Ambrosino Di Bruttopilo (78′ Cassano). A disp.: Sassi, Pieragnolo, Degli Innocenti, Valente, Paoletti, Satriano, Fontanarosa, Pagano. Allenatore: Nunziata.

Germania: Noll; Günther, Siebert, Lawrence, Çalhanoğlu; Wagner; Beier, Nebel, Castrop (67′ Röhl), Rossmann (46′ Scherhant); Sieb (72′ Asllani). A disp.: Asllani, Oermann, Fofana, Jessen, Scott, Ostrzinski. Allenatore: Wolf.

Arbitro: Sig. Meraviglia di Pistoia.