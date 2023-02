Uae Tour: Merlier vince di potenza, Evenepoel leader

In volata, il corridore della Soudal – Quick Step ha preceduto Sam Bennett e il vincitore di ieri, Groenewegen

25-02-2023 13:48

La sesta tappa dell’Uae Tour va a Tim Merlier, della Soudal – Quick Step. Una vittoria in volata, di potenza, precedendo Sam Bennett e il vincitore di ieri, Groenewegen. Resta leader della classifica Remco Evenepoel, che domani affronterà il duello decisivo sulla salita, in particolare dovrà temere Plapp, che segue a soli 9 secondi in classifica.

In questo 2023, la Soudal – Quick Step ha già vinto 8 volte. Per Tim Merlier è il terzo successo stagionale. E pure in questa Uae Tour, per la sua squadra è la terza vittoria, a conferma di un vero e proprio dominio.