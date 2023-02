Uae Tour: tappa a Groenewegen, Evenepoel sempre leader

La quinta frazione è stata condizionata nell'ultima parte dal forte vento. Il campione del mondo sempre al comando della generale

24-02-2023 14:44

L’olandese Dylan Groenewegen, del Team Jayco Alula, ha vinto la quinta tappa dell’Uae Tour 2023. Sul traguardo di Umm al Quwain ha trovato un avversario in più: il vento molto forte che ha condizionato l’ultima parte della frazione. Per Groenewegen è la seconda vittoria nella corsa degli Emirati dopo quella del 2021. Si tratta del secondo successo stagionale, il 65esimo in carricera. Al comando della classifica generale resiste il campione del mondo Remco Evenepoel.

Dietro all’olandese, oggi si è piazzato Fernando Gaviria, della Movistar, terzo posto per Sam Bennet, della Bora.