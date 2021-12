UCI, annunciate le licenze World Tour per il 2022: non c’è la Qhubeka

09-12-2021 14:24

Con la mancata assegnazione della licenza World Tour termina l’avventura nel cicismo che conta della Qhubeka-NextHash.

Come lo scorso anno, il team sudafricano si è trovato in difficoltà nel reperire le giuste risorse per continuare a correre nella massima lega del ciclismo su strada ma questa volta, non fornendo le garazie necessarie, non è riuscito a salvarsi in extremis.

Saranno quindi 18 le compagini World Tour nel 2022, una in più di quelle Professional fra le quali, è bene segnalarlo, spiccano anche le tre italiane Eolo Kometa, Bardiani-CSF-Faizanè e Drone Hopper-Androni.

Di seguito il quadro di tutte le licenze assegnate per la prossima stagione.

Licenze WorldTour 2022

•AG2R CITROEN TEAM (ACT – FRA)

•ASTANA QAZAQSTAN TEAM (AST – KAZ)

•BAHRAIN VICTORIOUS (TBV – BRN);

•BORA – HANSGROHE (BOH – GER)

•COFIDIS (COF – FRA)

•EF EDUCATION – NIPPO (EFN – USA)

•GROUPAMA – FDJ (GFC – FRA)

•INEOS GRENADIERS (IGD – GBR)

•INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX (IWG – BEL)

•ISRAEL START-UP NATION (ISN – ISR)

•JUMBO-VISMA (TJV – NED)

•LOTTO SOUDAL (LTS – BEL)

•MOVISTAR TEAM (MOV – ESP)

•QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM (DQT – BEL)

•TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO (BEX – AUS)

•TEAM DSM (DSM – NED)

•TREK – SEGAFREDO (TFS – USA)

•UAE TEAM EMIRATES (UAD – UAE).

Licenze Professional 2022

•ALPECIN-FENIX (AFC – BEL)

•B&B HOTELS P/B KTM (BBK – FRA)

•BARDIANI CSF FAIZANE’ (BCF – ITA)

•BINGOAL PAUWELS SAUCE WB (BWB – BEL)

•BURGOS-BH (BBH – ESP)

•CAJA RURAL-SEGUROS RGA (CJR – ESP)

•DRONE HOPPER – ANDRONI GIOCATTOLI (DRA – ITA)

•EOLO-KOMETA CYCLING TEAM (EOK – ITA)

•EQUIPO KERN PHARMA (EKP – ESP)

•EUSKALTEL – EUSKADI (EUS – ESP)

•GAZPROM-RUSVELO (GAZ – RUS)

•HUMAN POWERED HEALTH (HPM – USA)

•SPORT VLAANDEREN – BALOISE (SVB – BEL)

•TEAM ARKEA – SAMSIC (ARK – FRA)

•TEAM NOVO NORDISK (TNN – USA)

•TOTALENERGIES (TEN – FRA)

•UNO-X PRO CYCLING TEAM (UXT – NOR).

Licenze Women’s WorldTour 2022

•EF EDUCATION – TIBCO – SVB (TIB – USA)

•HUMAN POWERED HEALTH (HPW – USA)

•ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD (CGS – SUI)

•TEAM JUMBO VISMA (JVW – NED)

•UNO-X PRO CYCLING TEAM (UXT – NOR)

•UAE TEAM (UAD – UAE).

•CANYON//SRAM RACING (CSR – GER)

•FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE (FDJ – FRA)

•LIV RACING XSTRA (LIV – NED)

•MOVISTAR TEAM WOMEN (MOV – ESP)

•TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO (BEX – AUS)

•TEAM SD WORX (SDW – NED)

•TREK – SEGAFREDO (TFS – USA).

•TEAM DSM (DSM – NED).

