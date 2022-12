Udinese, Silvestri prolunga fino al 2025

01-12-2022 21:03

“Il nostro numero 1 si è legato al Club per un’ulteriore stagione sportiva. Siamo lieti di proseguire il percorso professionale con Marco Silvestri che, in questi due anni, si è subito consacrato come un punto di riferimento dell’Udinese a suon di grandi prestazioni”. Questo il comunicato della società bianconera che, oggi, ha comunicato il prolungamento di contratto con il proprio estremo difensore. Silvestri, classe 1991, difende i pali dell’Udinese dal 2021 dopo le esperienze di Verona, sponda Chievo e sponda Hellas, e le tre stagioni in Inghilterra nel Leeds.

Nel frattempo la squadra, priva ovviamente dei giocatori “mondiali”, è tornata ad allenarsi agli ordini di mister Andrea Sottil. Per i bianconeri sono previste alcune amichevoli internazionali, tra cui quella con l’Athletic Bilbao che si terrà sabato 17 dicembre alla Dacia Arena.