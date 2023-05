Udinese, Sottil contento della mentalità

L'allenatore delle 'Zebrette': "Nulla da rimproverare alla squadra, difficile accettare un ko così".

27-05-2023 19:14

E’ di dispiacere il commento ai microfoni di ‘Dazn’ targato Andrea Sottil: “Questo è il calcio, difficile commentare questa sconfitta; per me è stata la più bella partita recente in trasferta; commettiamo ancora errori, che fanno parte del nostro cammino. Potevamo sfruttare meglio tre occasioni, ma non rimprovero nulla alla squadra: siamo contati, in panchina c’erano Beto incerottato e tanti Primavera; in condizioni normali, avrei sostituito Zeegelaar, ma non avevo più esterni. La nota lietà è la mentalità: dobbiamo giocare dal basso e attaccare in tanti, questo è l’obiettivo del prossimo anno; contro la Juventus dovremo provare a fare una bella prova”.