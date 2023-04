Udinese, Sottil: "In campo non deve mancare la nostra identità"

Il tecnico bianconero: "Abbiamo fatto un ottimo percorso: in una stagione, sono convinto, che ogni squadra ha in classifica i punti che merita alla fine dell’anno".

07-04-2023 18:44

In vista del match contro il Monza, il tecnico dell’Udinese Sottil è intervenuto in conferenza stampa: “Sono nove mesi che lavoro con questi ragazzi in questo fantastico percorso, a cui mancano ancora ben dieci partite da giocare con trenta punti in palio. Ho sempre detto una cosa a loro, in campo non deve mai mancare la nostra identità ed i ragazzi hanno dimostrato di giocarsi sempre ogni partita al massimo. Ne siamo consapevoli tutti, abbiamo steccato la partita con il Bologna e forse il primo tempo con il Torino. La seconda cosa è giocare sempre con una mentalità vincente, giocare sempre e solo per vincere ed anche questo penso che i ragazzi lo abbiano sempre dimostrato”.

Sottil sottolinea: “Abbiamo fatto un ottimo percorso: in una stagione, sono convinto, che ogni squadra ha in classifica i punti che merita alla fine dell’anno. I nostri 38 punti sono quelli che ora probabilmente dovevamo avere. Domani inizia un mini campionato, la parte finale di questo percorso. L’unico vero obiettivo è fare una grande prestazione, individuale e di squadra e poi cercare di vincere. Spero e mi auguro che i nostri tifosi ci stiano sempre vicino, soprattutto in questo momento in cui i punti contano più che mai per la classifica. Loro devono sapere che questa squadra vuole assolutamente fare queste ultime dieci battaglie da protagonista. A Bologna non è stata una partita all’altezza. Non ci sono alibi o scuse, sono io l’allenatore e la colpa è mia. Domani sono sicuro che faremo una prestazione decisamente migliore”.