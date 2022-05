UEFA Nations League 2022-2023: dove vedere l'Italia in tv e streaming

30-05-2022 15:52

Roberto Mancini e la Nazionale azzurra si apprestano a rimodulare l’undici chiamato a dimostrare una rinnovata qualità, dopo l’esclusione dell’Italia dai Mondiali in Qatar.

Sabato 4 giugno, gli azzurri scenderanno in campo per affrontare, dopo la sfida contro l’Argentina di mercoledì 1 giugno che segna l’ideale saluto di Giorgio Chiellini alla Nazionale, la Germania.

UEFA Nation League 2022-2023: il calendario dell’Italia

Secondo quanto previsto dal calendario, l’Italia di Mancini debutterà sabato 4 giugno con la Germania, per poi proseguire il 7 con l’Ungheria; in programma l’11 il match in Inghilterra contro la rappresentativa inglese e infine il 14 l’incontro ancora la Germania:

Italia-Germania 4 giugno 20:45 Giornata 1

Italia-Ungheria 7 giugno 20:45 Giornata 2

Inghilterra-Italia 11 giugno 20:45 Giornata 3

Germania-Italia 14 giugno ore 20:45 Giornata 4

Dove seguire in tv e streaming l’Italia

Per quanti desiderano seguire gli azzurri in questo intenso mese di giugno, la UEFA Nations League e le partite in calendario dell’Italia verranno trasmesse da Rai Uno, che manderà in onda gli incontri della nazionale in chiaro.

In streaming gli utenti potranno seguire le partite degli azzurri sulla piattaforma digitale RaiPlay in diretta e ne verrà consentirà la visione, anche attraverso l’APP raiplay, scaricabile gratuitamente dai principali store.

Dove vedere in tv e streaming la UEFA Nations League

Un’altra importante novità per tutti gli appassionati del grande calcio è stata annunciata da Sky: la UEFA Nations League 2022/2023 (incluse le UEFA Nations League Finals) sarà infatti trasmessa dal gruppo.

Grazie a un accordo con UEFA, anche su Sky e in streaming su NOW sarà possibile vedere le migliori partite tra le nazionali straniere nella fase a gironi della UEFA Nations League 2022/2023, al via dal 1° giugno con Polonia-Galles (ore 18, live su Sky Sport Uno e Sky Sport Football), e tutte le partite delle UEFA Nations League Finals (semifinali e finali, inclusa l’eventuale partecipazione dell’Italia) in programma a giugno 2023.

Contestualmente è stato annunciato anche che Sky ha acquisito i diritti anche per tutti i migliori incontri della fase a gironi (tra marzo e novembre 2023) e degli spareggi (marzo 2024) delle Qualificazioni a UEFA EURO 2024 (European Qualifiers UEFA EURO 2024) e della serie di amichevoli internazionali in preparazione a UEFA EURO 2024 (in programma tra marzo e giugno 2024), eccezion fatta per le partite con protagonisti gli Azzurri.

VIRGILIO SPORT