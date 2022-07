11-07-2022 17:08

Il portiere e capitano dell‘Olanda Sari van Veenendaal non potrà prendere parte al resto di Euro 2022 per un infortunio alla spalla. La 32enne si è infortunata durante la partita d’esordio del Gruppo C delle campionesse in carica contro la Svezia, terminata in pareggio per 1-1.

L’allenatore olandese Mark Parsons aveva dichiarato che l’infortunio “non sembrava buono” e oggi è stato confermato che Van Veenendaal tornerà a casa per le cure necessarie.

“È una notizia terribile”, ha detto Parsons. “Prima di tutto per Sari, ovviamente, ma anche per tutta la nostra squadra. Sari è molto più di una giocatrice della nostra selezione. È il nostro capitano e una leader molto importante. Ci mancherà moltissimo”.

Il portiere del PSV Van Veenendaal sarà sostituito da Jacintha Weimar del Feyenoord, che è stata inserita nella lista di riserva dell’Olanda.

Si tratta della seconda esclusione in altrettanti giorni per le Oranje, dopo che domenica è stato annunciato che la centrocampista Jackie Groenen si sarebbe dovuta mettere isolamento dopo essere risultata positivo al coronavirus.

La squadra di Parsons tornerà in azione mercoledì contro il Portogallo al Leigh Sports Village.