Uefa Women's Euro 2022: questa sera Norvegia-Irlanda del Nord

07-07-2022 10:33

Si è aperta davanti ad un Old Trafford quasi esaurito l’edizione 2022 degli Europei di Calcio Femminile in scena in Inghilterra sino al 31 Luglio: ben 68 mila paganti.

Dopo il successo dell’Inghilterra ai danni dell’Austria di ieri sera, la prima giornata del Girone A e seconda complessiva della manifestazione proseguirà con l’incontro tra Norvegia ed Irlanda del Nord, di scena allo St. Mary Stadium di Southampton.

Nel gruppo norvegese occhi puntati su Ada Hegerberg , stella indiscussa del calcio femminile norvegese nonchè campionessa d’Europa con il Lione femminile nella finale tenutasi a Torino lo scorso maggio.

La partita si potrà seguire a partire dalle 21.00 su SKY e RAI Sport.