UEFA Women's Euro 2022, Svizzera: mezza squadra ko da un virus intestinale

11-07-2022 16:24

La Svizzera ha cancellato l’allenamento di oggi dopo che 19 giocatrici e membri dello staff hanno accusato problemi di stomaco.

Le svizzere hanno iniziato la loro campagna per Euro 2022 femminile con un pareggio per 2-2 contro il Portogallo sabato e mercoledì dovrebbero affrontare la Svezia (una delle favorite) nella seconda partita del Gruppo C.

Tuttavia, i preparativi per la partita a Bramall Lane sono stati interrotti a causa di otto giocatrici e 11 membri dello staff costretti all’isolamento per sintomi gastrointestinali.

L’ Associazione Svizzera di Calcio ha confermato in un comunicato che le giocatrici colpite sono Eseosa Aigbogun, Svenja Folmli, Seraina Friedli, Rahel Kiwic, Lara Marti, Sandrine Mauron, Julia Stierli e Riola Xhemaili.

I giocatori e i membri dello staff colpiti rimarranno in isolamento fino a quando non manifesteranno più alcun sintomo.

Il medico della squadra svizzera Martin Schober ha dichiarato: “La causa dei problemi gastrointestinali non può essere chiarita in modo definitivo dalla situazione attuale. I sintomi di vomito e diarrea sono gravi, ma finora per lo più brevi. Alcuni di loro avevano solo sintomi lievi o nessun sintomo già questa mattina. Se domani tutti saranno privi di sintomi, potremo recarci a Sheffield come previsto. In caso contrario, sono necessari ulteriori accertamenti”.