Ufficiale, dopo 11 anni Jones lascia il Manchester United

Il difensore classe 1992 era fermo da tempo dopo i postumi di un lungo infortunio

19-05-2023 15:12

Dopo 12 anni, al termine della stagione in corso (all’esaurirsi quindi del suo contratto), Phil Jones lascerà il Manchester United. Ai margini della rosa ormai da tempo per un infortunio, il difensore classe 1992 ha rivolto questi pensieri sui suoi account social:

“E’ stato tutto molto difficile in questi ultimi due anni. Non c’è modo di nascondersi da questo. La mia famiglia è stata assolutamente determinante nel tenermi sulla retta via e mantenermi concentrato per cercare di restare in forma e provare a giocare di più. Mi è mancato molto giocare a calcio. Amo fare questo per vivere. Ho avuto la fortuna di farlo, anche se, probabilmente, non quanto avrei voluto”. L’ultima sua apparizione in campo risale ad un Manchester United-Chelsea del 28 aprile 2022.