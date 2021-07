Ufficiale: il Milan riscatta Tonali dal Brescia, contratto fino al 2026

Il Milan ha annunciato di aver riscattato Sandro Tonali dal Brescia: il cnetrocampista riabbraccia il club rossonero dopo una stagione positiva: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Sandro Tonali dal Brescia Calcio. Il centrocampista italiano, dopo aver totalizzato 37 presenze con il Milan nella scorsa stagione, continuerà a vestire la maglia fino al 30 giugno 2026”.

Stefano Pioli, dal raduno rossonero, nel primo pomeriggio si era espresso positivamente circa il riscatto del centrocampista: “Non è ancora ufficiale, ma sarei molto contento della sua conferma”. E adesso è ufficiale: e il Milan può proseguire con il suo calciomercato.

Il giocatore, alla sua terza stagione consecutiva in Serie A, come detto ritrova il Milan dopo 37 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Europa League, a caccia della sua prima rete in rossonero.

OMNISPORT | 08-07-2021 16:38