Ufficiale, Kondogbia all'Atletico Madrid

La notizia era nell’aria da qualche giorno, adesso però c’è anche l’ufficialità: Geoffrey Kondogbia è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid.

A confermare il buon esito della trattativa con il Valencia è stato lo stesso club dei Colchoneros attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: “L’Atletico Madrid ha raggiunto un accordo con il Valencia per il trasferimento di Geoffrey Kondogbia. Il calciatore, nato a Nemours (Francia, 15 febbraio 1993), è stato sottoposto a visite mediche presso la Clínica Universidad de Navarra prima di diventare un nuovo giocatore rojiblanco”.

L’operazione è stata resa possibile da una circostanza particolare. L’Atletico Madrid ha infatti potuto godere di una deroga di un mese per sostituire Thomas Partey, che nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato ha risolto unilateralmente il suo contratto (versando i 50 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria) per legarsi all’Arsenal.

Kondogbia, che nelle ultime settimane, da quando cioè è partita la trattativa con l’Atletico Madrid, non è stato più convocato dal Valencia, nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Lens, Siviglia, Monaco ed Inter, dove era approdato nell’estate del 2015 a fronte di un esborso da oltre 30 milioni di euro, deludendo però le aspettative in entrambe le stagioni disputate in Serie A.

