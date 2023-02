Ufficiale: l'ex Atletico Madrid Arias in Mls

Il terzino destro colombiano classe 1992, svincolato dalla scorsa estate, si è accordato con Cincinnati

10-02-2023 15:38

Colpo di rilievo per la Major League Soccer, in particolar modo per Cincinnati. La franchigia dell’Ohio del massimo campionato calcistico statunitense si è infatti assicurata le prestazione del terzino colombiano Santiago Arias, che ha firmato un contratto stagionale fino al 31 dicembre 2023 con opzione di rinnovo per un altro anno.

Con la maglia dei Colchoneros, tra il 2018 e il 2020, Arias ha totalizzato 59 presenze e una rete, prima di essere ceduto in prestito a Bayer Leverkusen per la stagione 2020-2021 e al Granada per la 2021-2022. Classe 1992, il laterale destro di Medellin ha scelto quindi di disputare un campionato con meno pressioni, benché sempre più di alto livello tecnico.