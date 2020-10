Lapadula, arriva la convocazione: giocherà col Perú

Gianluca Lapadula in Nazionale. Non quella italiana, però: quella del Perú. Le voci sono diventate ufficialmente realtà: la selezione sudamericana ha convocato l’attaccante del Benevento per le prossime gare di qualificazione a Qatar 2022, in programma a metà novembre contro Cile e Argentina.

Lapadula fa parte di un gruppo di 26 elementi, annunciato dal commissario tecnico Ricardo Gareca e confermato dagli account social del Perú. Per l’ex rossonero è la prima chiamata. Non inaspettata, a dire il vero, considerato che appena pochi giorni fa il Ministro degli Esteri peruviano, Mario Lopez Chiavarri, aveva rivelato che “stiamo lavorando con il Consolato peruviano in Italia per far ottenere tutti i documenti”.

Il legame tra Lapadula e il Perú nasce dalle origini della madre, nata proprio nel paese sudamericano. Gareca aveva già provato nel 2016 a convincere il centravanti, prospettandogli la convocazione per la Copa America e incassando un secco rifiuto. Di una sua possibile chiamata si era parlato anche nel 2018 in occasione dei Mondiali russi, ma senza esiti.

“La Copa America era nelle stesse settimane dei playoff col Pescara – ha detto Lapadula a ‘Sky Sport’ pochi giorni fa – In quel momento accettare la chiamata di una Nazionale a cui ero poco legato non sarebbe stato corretto. Oggi conosco meglio le mie radici. Dentro di me scorre sangue peruviano e ne sono orgoglioso”.

E l’Italia? Capitolo chiuso da tempo. Lapadula è stato chiamato per due volte negli scorsi anni, quando il ct era Giampiero Ventura: la prima nel 2016 in un’amichevole contro la Germania, la seconda nel 2017 contro San Marino in una gara non ufficiale. E in quest’ultima occasione ha lasciato il segno, firmando una tripletta.

OMNISPORT | 30-10-2020 20:32