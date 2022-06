Ufficiale: Marcell Jacobs al meeting di Stoccolma

22-06-2022 16:41

Il campione olimpico dei 100 e della staffetta 4×100 a Tokyo 2020 Marcell Jacobs è stato annunciato tra i presenti nella gara dei 100 al meeting di Stoccolma, ottava tappa della Diamond League, in programma il prossimo 30 giugno prossimo.

Queste le parole di Jacobs sul sito ufficiale del meeting della capitale svedese: “Ho il piacere di annunciare che tornerò a Stoccolma. È stato un periodo difficile nelle ultime settimane, ma finalmente è giunto il momento di guardare avanti e tornare in pista. Non vedo l’ora di gareggiare”.

I 100 metri del meeting ‘Bauhaus-Galan’ sono in calendario a sole due settimane dall’evento clou della stagione, i Mondiali di Eugene, che hanno in programma le batterie nella giornata inaugurale del 15 luglio e poi le semifinali e la finale il 16 luglio.

Al momento, l’unica partecipazione stagionale all’aperto di Jacobs sui 100 metri risale al meeting di Savona dello scorso 18 maggio, in cui vinse sia in batteria sia in finale. Il 27enne nativo di El Paso, Texas e cresciuto a Desenzano del Garda, è anche iscritto agli Assoluti di Rieti del prossimo fine settimana, per i quali presto scioglierà la riserva sulla sua partecipazione.