Inter, arriva un colpo gratis dalla Juventus

L’estate deve ancora cominciare, ma l’Inter mette già a segno il suo secondo colpo di mercato. Dopo l’ingaggio di Stefan De Vrij dalla Lazio, con polemiche annesse, il club nerazzurro accoglie l’ormai ex terzino della Juventus Kwadwo Asamoah, in scadenza di contratto con i campioni d’Italia a giugno.

L’esterno ghanese ha svolto le visite mediche nel pomeriggio presso la clinica Humanitas di Rozzano, prima dell’idoneità al Coni e della firma in sede: un colpo gratis ma allo stesso tempo molto prezioso per il Biscione, che sistema la fascia sinistra “scippando” un giocatore alla sua rivale storica.

Una trattativa decollata in occasione dello scontro diretto di due settimane fa a San Siro, ma in corso ormai da mesi: l’ex difensore dell’Udinese ha firmato un contratto fino al 2021 a 3,5 milioni di euro a stagione.

Marotta aveva cercato di controbattere all’offerta nerazzurra offrendo un triennale al giocatore, che però aveva deciso da tempo di lasciare Torino per conquistare un ruolo da assoluto protagonista alla corte di Spalletti (nei bianconeri doveva duellare con Alex Sandro).

L’Inter ha battuto la concorrenza di Chelsea, Everton e Tottenham, che si erano interessate al giocatore africano. I bianconeri, che rischiano di perdere anche Alex Sandro, per il futuro avrebbero messo nel mirino Digne del Barcellona e Bernat del Bayern Monaco.

Asamoah ha esordito in serie A nel 2008 con la maglia dell’Udinese: dopo quattro stagioni in Friuli il trasferimento a Torino, dove ha vinto 6 scudetti e 4 Coppe Italia consecutive. Per lui anche tre Supercoppe italiane. 156 partite e 5 gol tra campionato e Coppe con la Vecchia Signora. Con la maglia della Nazionale del suo Paese ha disputato 66 partite, realizzando 4 reti.

Prende così forma l’Inter della prossima stagione: tutto è pronto anche per l’annuncio ufficiale di Lautaro Martinez, bomber del Racing Avellaneda.

SPORTAL.IT | 15-05-2018 14:45