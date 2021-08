Ufficiale: Sandro Piccinini lascia Sky e torna alle telecronache

Aveva commentato i Mondiali in Russia nel 2018 come ultimo step con Mediaset, dopo aver rescisso il contratto, si era preso un anno e mezzo sabbatico prima di passare a Sky, come opinionista per il Club di Caressa ma ora Sandro Piccinini torna al suo vecchio amore, le telecronache. L’inventore di tormentoni diventati immortali come “sciabolata morbida” o ” ‘ccezzionale…” è stato ufficializzato come nuovo telecronista di Amazon per la Champions League nelle prossime tre edizioni. Ennesimo cambio di casacca dei giornalisti in questa estate di novità

Amazon, come noto, entrerà nel mondo del calcio pay in Italia a partire dalla prossima stagione, quando trasmetterà 16 gare in esclusiva (le migliori del mercoledì sera) della Champions League.

“Non vedo l’ora di ricominciare, è stato come il richiamo della foresta”, le parole di Piccinini durante la conferenza stampa di presentazione. “Sono molto ottimista sulle italiane in Champions League, anche l’Europeo è stato importante”.

Piccinini sarà affiancato nelle telecronache da Massimo Ambrosini

Insieme a Piccinini, in cabina di commento ci sarà Massimo Ambrosini, dopo l’addio a Sky. “Sandro ha influenzato non solo ascoltatori ma anche generazione di calciatori, avevo 10 anni quando commentava su TeleCapodistria. Sarà un onore essergli vicino”, le parole dell’ex centrocampista del Milan.

I telespettatori esultano sui social: che coppia

Fioccano le reazioni sui social, in tanti aspettavano il ritorno alle telecronache di Piccinini: “Piccinini-Ambro. Che coppia” o anche: “‘Cezzionale, proprio lui” e infine: “dopo averlo visto tutta la stagione al club, credo che Piccinini sia davvero polivalente. Sempre garbato, mai di parte verso qualche squadra ma capace di creare e reggere qualsiasi dibattito sportivo. Si era ritagliato ruolo importante anche li. Auguri a lui”

SPORTEVAI | 05-08-2021 12:45