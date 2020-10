La Champions League sbarca su Amazon: la rivoluzione del calcio

E’ una rivoluzione, televisiva, ma è pur sempre un cambiamento di impatto nel campo dei diritti televisivi. A partire dall’edizione 2021/2022 della Champions League ad affiancare Sky e Mediaset nella trasmissione delle prossime tre competizioni, ci sarà anche un terzo attore, Amazon. Il colosso dell’ecommerce si è aggiudicato uno dei pacchetti e, a quanto pare, non intende sublicenziare i propri diritti, per il triennio in questione 2021-2024. Ma di quale pacchetto si tratta, ovvero che partite trasmetterà?

Champions League: il pacchetto di Amazon

Amazon entra nel mondo dei diritti televisivi, acquistando soltanto il pacchetto per le 16 migliori gare del mercoledì (A2) più la Supercoppa. Ma si tratta di un passo avanti decisamente importante per il futuro della fruizione del calcio da parte dei nostri tifosi. In altri Paesi diverse piattaforme OTT trasmettono le partite, mentre in Italia il fenomeno non è ancora esploso.

L’esperimento del calcio di Amazon

Jeff Bezos, numero uno di Amazon, avrebbe dunque deciso di inserirsi in questo segmento per tentare di perseguire due obiettivi fondamentali: attivarsi in un mercato potenziale in Italia e conquistare così nuovi abbonati. Un esperimento quello della Champions che è in linea con quanto raggiunto in precedenza per Premier e Bundesliga.

Lo scenario: Sky, Mediaset e Amazon

A trasmettere le gare incluse nel pacchetto che si è aggiudicato il colosso di Seattle sarà Amazon Prime Video, la piattaforma streaming riservata ai clienti che utilizzano il servizio di spedizione gratuita Prime, amplierà dunque la sua offerta aggiungendo al palinsesto di film e serie tv originali anche le emozioni del massimo torneo continentale. Tornando ai diritti di trasmissione delle gare, Sky e Mediaset rimarranno i principali protagonisti, anche se la definizione della trasmissione e la ripartizione dei restanti pacchetti non è ancora stata ufficializzata.

L’offerta di Amazon per la Champions

In attesa di conferme e di comunicazioni ufficiali da parte del singoli broadcaster, l’offerta economica dedicata al pubblico italiano, per poter assistere alle 16 migliori partite su Amazon, non dovrebbe prevedere costi aggiuntivi.

VIRGILIO SPORT | 22-10-2020 10:36