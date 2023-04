Ufficiali: nessuna sorpresa per il City, Gnabry falso nueve

Guardiola schiera Haaland al centro dell’attacco, Tuchel si affida a Gnabry ed ad una difesa rocciosa. Il fischio d’inizio programmato alle 21.00

11-04-2023 20:09

È arrivata in questi istanti la distinta dei 22 titolari del big match di Champions League tra Manchester City e Bayern Monaco. L’andata del quarto di finale di Champions riserva poche sorprese per il City di Guardiola, Tuchel – neo tecnico dei bavaresi – si affida aGnabry falso nove. Il match prenderà inizio alle or 21 di martedì 11 aprile 2023.

Le formazioni ufficiali del match

Manchester City (4-3-3): Ederson; Akanji, Stones, Dias, Ake; De Bruyne, Rodri, Gundogan; B. Silva, Haaland, Grealish.

Allenatore: Guardiola.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Gnabry.

Allenatore: Tuchel.