Ultras, difensore Lucci: "Foto con Salvini? Assurdità, non l'ha fatta lui"

"L'avrà riconosciuto perché era un tifoso del Milan"

“Lucci non ha detto ‘la foto l’ha chiesta Salvini’, non so chi l’ha pubblicato, è un’assurdità”. Così l’avvocato difensore di Luca Lucci, Jacopo Cappetta, a margine di un’udienza sul caso ultras che si è tenuta questa mattina al Tribunale di Milano, commenta il caso della foto tra il suo assistito e Matteo Salvini, scattata durante le celebrazioni per i 50 anni della Curva sud all’Arena civica di Milano nel 2019. “Non si sono fatti fare una foto, ma è autoevidente: vi sembrano due in posa?”, ha detto. “Ha semplicemente spiegato in che contesto è avvenuta: Salvini era un tifoso del Milan ed è voluto andare a quella festa. Si sono conosciuti perché sono stati sullo stesso volo in una partita, quindi forse Salvini ha riconosciuto la faccia di Lucci, ma non sapeva chi era. L’avrà riconosciuto perché era un tifoso del Milan”.