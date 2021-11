25-11-2021 07:49

Il 25 novembre 2020, a Tigre, in Argentina, moriva Maradona, il più grande calciatore di tutti i sempre, idolo della città di Napoli e icona mondiale. Una notizia che fa ancora male, soprattutto a chi l’ha sempre idolatrato.

A distanza di un anno, tantissimi gli omaggi nei suoi confronti (in programma innumerevoli celebrazioni) ma anche tanti casi aperti come quella legata al suo cuore che non sarebbe presente insieme al resto del suo corpo nella tomba.

