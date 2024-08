Under 17, il ct Favo chiama anche Michieletto: chi è Andrea, il fratello del campionissimo del volley

Dalla pallavolo al calcio: alla scoperta dei 'Michieletto'. Da Alessandro, campione del mondo di volley al fratello Andrea, stella dell'Atalanta U.16

Primo appuntamento stagionale per la Nazionale Under 17, laureatasi campione d’Europa lo scorso giugno a Limassol, che dal 13 al 17 agosto parteciperà alla Telki Cup, in programma in Ungheria. Nella lista dei 22 convocati dal commissario tecnico, Massimiliano Favo, spiccano Andrea Michieletto, fratello del noto pallavolista Alessandro attualmente impegnato nelle Olimpiadi di Parigi, e Francesco Gasparello, l’unico giocatore classe 2009 presente nella squadra, convocato sotto età. Scopriamo le curiosità sulla competizione, il programma degli Azzurrini e il focus sui fratelli Michieletto.

Italia, Nazionale Under 17: il programma della Telki Cup

Gli Azzurrini esordiranno nel torneo martedì 13 agosto alle 17:00 a Budaörs contro l’Islanda. Successivamente, affronteranno la Corea del Sud giovedì 15 agosto, sempre alle 17:00 e nello stesso stadio, per poi concludere la fase a gironi contro l’Ungheria, sabato 17 agosto alle 11:00, al Global Football Park di Telki.

L’elenco completo dei convocati.

Cristian Bagordo (Empoli), Oliver Blini (Empoli), Francesco Gasparello (Atalanta), Fabio Pandolfi (Milan), Vincenzo Prisco (Napoli), Matteo Oliveira Papaccioli (Como), Federico Steffanoni (Atalanta), Marco Tiozzo Pagio (Juventus); Attaccanti: Danilo Busiello (Empoli), Vincenzo Damiano (Atalanta), Andrea Michieletto (Atalanta), Lorenzo Tosi (Pisa).

Un DNA sportivo vincente nella famiglia Michieletto

Il talento sembra essere una tradizione nella famiglia Michieletto, nota per le sue radici nel mondo del volley. Andrea Michieletto, fratello minore di Alessandro, stella dell’Italvolley e figlio dell’ex pallavolista Riccardo, ha scelto un percorso diverso, ma altrettanto luminoso, nel calcio.

Andrea Michieletto, protagonista del successo atalantino

Il giovane attaccante dell’Atalanta ha scritto il suo nome nella storia del club, contribuendo con un gol decisivo alla conquista del primo storico scudetto Under 16 per la squadra bergamasca. Questo successo ha coronato una stagione straordinaria per Andrea, che ha messo a segno 14 gol in 29 presenze, dimostrando di avere tutte le carte in regola per brillare anche sul rettangolo verde, nonostante la forte tradizione pallavolistica della sua famiglia.

Le curiosità su Andrea Michieletto e i suoi primi club

Nato a Brescia il 16 aprile 2008, Andrea proviene da una famiglia interamente dedita allo sport. La madre Eleonora è una ex cestista, mentre le sorelle Francesca e Annalisa seguono le orme paterne e del fratello Alessandro nel mondo del volley attualmente impegnato alle Olimpiadi 2024. Andrea ha iniziato a giocare a calcio all’età di 8 anni nel Castiglione, una società dilettantistica lombarda, prima di approdare nel settore giovanile della Cremonese nell’agosto 2021. La scorsa estate ha fatto il grande salto all’Atalanta, dove ha contribuito in maniera determinante al successo della squadra.

Alessandro Michieletto, il sostegno di un fratello campione

Dopo la vittoria del Mondiale di pallavolo nel 2022, Alessandro Michieletto ha voluto manifestare il suo orgoglio fraterno visitando la sede dell’Atalanta a Zingonia. In quella occasione ha celebrato il trionfo del fratello Andrea, dedicandogli una storia sul suo profilo social ufficiale. Un gesto che sottolinea il legame profondo e il supporto reciproco che caratterizza la famiglia Michieletto, unita da un talento sportivo che spazia tra diverse discipline.

