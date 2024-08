Volley, Italia “di legno” con gli USA: la maledizione olimpica, le lacrime di Michieletto e De Giorgi in bilico

L’Italia maschile chiude quarta la sua avventura a Parigi 2024 con la sensazione dell’ennesima occasione sprecata: dopo il miracolo con il Giappone, altra prestazione da dimenticare

Nell’Olimpiade dei quarti posti arriva anche l’Italia del volley maschile ad aggiungere la sua firma. Non era di certo il risultato che gli azzurri si aspettavano alla vigilia di Parigi 2024 ma è quello che rimane dopo un’avventura che lascia l’amaro in bocca. La squadra di Fefè De Giorgi si presentava come una delle migliori squadre del torneo ma i punti di domanda sono aumentati invece di diminuire e ora si comincia a pensare al futuro. Dalla parte opposta della rete festeggiano gli Stati Uniti, con una squadra esperta e capace di fiutare i momenti della partita.

La “medaglia” stregata

C’è da dimenticare e in fretta la brutta sconfitta in semifinale contro la Francia per provare a conquistare l’oro, ma sin dal primo set si capisce che contro la squadra a stelle e strisce sarà battaglia su ogni pallone. Certo Defalco e compagni non sono spinti dal pubblico di casa come avvenuto in semifinale ma il clima si fa incandescente e l’Italia non riesce mai a prendere veramente il ritmo. Un paio di disattenzioni e il primo set vola via 25-23 per il team USA.

Secondo set sulla stessa falsariga, grande equilibrio con la formazione a stelle e strisce che prova a scappare sul 17-20. Gli azzurri tengono botta con Romanò che mette a terra un paio di palloni pesanti, il finale è una battaglia ma la palla decisiva la mette giù ancora una volta Defalco. E nel terzo stessa storia, Usa a scappare via alla prima occasione, Italia che rientra ma non dà mai la sensazione di poter piazzare l’allungo decisivo. Si va ancora una volta ai vantaggi ed è Defalco a mettere il bronzo al collo dei suoi.

Italia-Usa: tutte le emozioni della finalina

Michieletto in lacrime, Romanò lo consola

L’Italia si presentava all’appuntamento olimpico con ambizioni di medaglia e forse anche di vittorie ma anche con la squadra più giovane dell’intero lotto dei partecipanti. Una squadra che più che su una singola “stella” faceva affidamento su un gruppo di ragazzi di talento e che da anni ormai sono punti di riferimento in nazionale. Giannelli è senza dubbio il centro di gravità, intorno a cui ruotano Michieletto, Romanò, Lavia e gli altri. La fase a gironi aveva lasciato sensazioni più che positive con gli azzurri che sembravano in grandissime condizioni, poi tutto è cambiato dalla sfida col Giappone. Partita vinta con grandissima difficoltà e dopo una rimonta clamorosa ma con gli azzurri che si sono tirati fuori solo per il rotto della cuffia ma hanno mostrato tutte le loro fragilità.

Fragilità che sono scoppiate in semifinale con la Francia e anche nella finalina per il bronzo con gli Stati Uniti. Una voglia di fare bene che è diventata un peso, e dopo la sconfitta con il team USA, Michieletto quella tensione e quella voglia l’ha portato anche alle lacrime, lui che di questa squadra sta diventando un simbolo e uno dei leader nonostante i soli 22 anni. Tocca a Romanò andarlo a consolare alla fine del match e saranno loro due i giocatori su cui andare a costruire anche per il futuro.

De Giorgi: il futuro e le critiche

Come succede in tutti gli sport di squadra dopo un risultato negativo, anche l’operato di Fefè De Giorgi finisce nel mirino. Il tecnico azzurro ha avuto il grande merito di rifondare una squadra che qualche anno fa sembrava in grande difficoltà, lo ha fatto prendendo anche delle decisioni impopolari e difficili e puntando forte sulla nuova generazione. I risultati sono arrivati ma la sensazione è che a questi Giochi l’Italia non abbia espresso il suo potenziale. La Federvolley gli ha espresso tutta la sua fiducia solo qualche mese fa con un rinnovo fino al 2026 con Europei prima e Mondiali poi che saranno anche fasi di passaggio fondamentali verso Los Angeles 2028. Ma tanto dipenderà anche dall’ex palleggiatore azzurro, da quello che sente di poter trasmettere ancora a questo progetto e anche dalla capacità di reggere alle pressioni di questa ennesima maledizione olimpica che sembra ormai avvolgere la pallavolo italiana, con la speranza che Egonu e compagne riescano a rompere il sortilegio.