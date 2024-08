Volley, Velasco fa innamorare l’Italia: tutti pazzi per il ct e c’è chi lo vorrebbe al posto di Gravina o Mattarella

Dopo la finale olimpica raggiunta da Egonu e compagne scoppia la Juliomania, il discorso dell'argentino dopo la vittoria è un manifesto dello sport

E’ qui la festa, nelle lacrime di Bernardi, nell’esultanza generale dopo l’ultimo colpo di Sylla che sbatte contro il muro prima di schizzare a metri di distanza dal lato opposto del campo e regalare il punto decisivo per il 3-0 dell’Italvolley sulla Turchia. E’ nella foto con Velasco inginocchiato a terra, è nell’euforia dei tifosi italiani. Le donne del volley regalano un’emozione infinita ma a prendersi la copertina, ancor più di Egonu o Sylla, è lui. Julio Velasco. Il vero guru – e non da oggi – dello sport mondiale.

La rivincita di Velasco e la maledizione olimpica

Quella medaglia d’oro che gli manca, il ct potrebbe conquistarla domenica, nella finale (ore 13) contro quegli Usa guidati dal leggendario Karch Kiraly, l’unico capace di vincere due ori olimpici nel volley, uno nel beach e uno da allenatore, a Tokyo. Ventott’anni dopo la finale persa ad Atlanta ’96 contro l’Olanda. Ma Velasco – che già nei giorni scorsi aveva dato una lezione in tal senso, invita tutti a non esasperare la gara.

Lo sfogo di Velasco a fine partita

Il ct è felice, ovviamente, per il risultato raggiunto ma precisa: “La pallavolo e il giornalismo devono smettere di parlare dell’oro che manca, è deleterio per tutti. Si vede sempre quello che manca, è uno sport tutto italiano, l’erba del vicino è sempre più verde. È una filosofia di vita, ma l’oro olimpico quando arriverà arriverà: ci sono tante squadre forti, si può vincere e si può perdere, l’importante è che i nervi non ci tradiscano, sarà la prima medaglia, godiamoci questo, quello che abbiamo e non quello che non abbiamo, poi è chiaro che daremo tutto quello che abbiamo per fare di più. La finale sarà durissima, contro una grande squadra, la prepareremo come tutte le altre”

Scoppia la Velascomania sul web

Sui social il ct viene incoronato ed esaltato da tutti: “Il vero fuoriclasse l’italvolley femminile ce l’ha in panchina; Velasco. La Egonu, per quanto brava, c’era anche quando la nazionale non vinceva nulla” e poi: “Per me la persona più Bella di queste Olimpiadi, resta la nuotatrice Pilato; il più sportivo, il fiorettista Macchi; il vero monumento, però, resta Velasco” e anche: “che uomo.. Sarebbe in grado di far risorgere persino il movimento calcistico, se gliene fosse data la possibilità.. top Velasco”, oppure: “Quando si dice “Eh questi stranieri, vogliamo gli italiani. Per me i 3 CT che hanno avuto il maggior peso specifico nella storia dello sport italiano sono stati Velasco, Rudic e Tanjevic (al limite Pozzo ma parliamo della preistoria dello sport)”

Il web è scatenato e le parole del ct hanno colpito i tifosi: “La filosofia di Velasco è sempre quella. Godiamoci il bicchiere mezzo pieno per meglio apprezzare ciò che facciamo. Senza lasciarci influenzare troppo da ciò che ci manca. Meglio concentrarsi sulle cose che abbiamo, con serenità. Una filosofia di vita del Maestro” e anche: “Piccola proposta per gioco (o forse non troppo): ma dopo le Olimpiadi cosa ne pensate di Velasco in Ferrari come motivatore e mental coach? Magari smuove un po’ Vasseur e i suoi…”

C’è chi scrive: “Propongo Velasco quale Presidente del Consiglio a vita. Portatelo a Palazzo Chigi, dategli le chiavi e ditegli: “Fai tu, dicci solo cosa ti serve…” e anche: “allora, propostina velo veloce: Velasco per il dopo Mattarella” e ancora: “Sarebbe l’uomo giusto anche per rilanciare il calcio italiano, non riesco a immaginare un presidente più autorevole, competente e carismatico per la Figc” e poi: “Quest’uomo è unico; provo un’ammirazione e una stima nei suoi confronti che penso di non aver mai provato per nessun altro. Il mentore che tutti vorremmo o che avremmo voluto avere; un vero punto di riferimento”