Under19, l'Italia batte anche il Portogallo

L’Italia Under19 di Nicolato non si vuole fermare e ha sconfitto per 3-2 i pari età del Portogallo.

Forti della superiorità numerica dal nono minuto del primo tempo, gli azzurrini passano in vantaggio nella seconda frazione con Capone; pareggio di Miguel Luis, che batte Plizzari con una deviazione maldestra di Bellanova.

Italia che non si disunisce e ritrova il vantaggio con un grandioso colpo di testa di Scamacca su un cross di Bellanova, che si fa perdonare per la chiusura imperfetta in occasione della rete dei lusitani.

A mettere al sicuro il risultato ci pensa al 39esimo Frattesi che batte Diogo Costa con un tiro deviato da Correia.

Inutile il 3-2 firmato da Quina. Ora con un pareggio contro la Norvegia, l’Italia si qualificherebbe alle semifinali come prima del girone.

SPORTAL.IT | 19-07-2018 23:50