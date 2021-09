Us Open 2021, Musetti: “Dispiaciuto per com’è andata, obiettivo NextGen Finals”

Per Lorenzo Musetti era una sorta di mission impossible la sfida contro il padrone di casa Reilly Opelka, tennista che ama particolarmente la superficie di Flushing Meadows.

Ci ha provato Lorenzo Musetti ma purtroppo ha dovuto salutare ieri, al secondo turno, gli US Open, il quarto ed ultimo Slam stagionale.

Le parole dell’azzurro riportate da Livetennis: “Ovviamente sono dispiaciuto per come è andata, ma sono contento perché nonostante i pochi scambi fatti mi sono sentito bene, colpivo bene la palla. Ho avuto qualche chance di breakkarlo nel primo set, ma su quelle cinque palle break mi ha fatto quattro ace e un servizio vincente, per cui è stato bravo lui. Forse da fuori non ci si rende conto quanto serva bene, di come sia difficile rispondere anche a una prima normale”.

“Non so cosa avrei potuto fare di più, forse tenere il mio servizio e arrivare a tre tie-break, ma lui oltre al servizio quando azzecca il game di risposta la sua palla è molto pesante. Nel tie-break ha azzeccato quattro risposte, più tre ace fanno sette punti per il 7-1. Peccato per il primo punto che poteva essere un minibreak. Però sono contento di come sono stato in campo e dell’atteggiamento che ho avuto”.

Un obiettivo importante per il finale di stagione: “Le NextGen Finals sono un obiettivo a cui sto pensando, è un trofeo che mi piacerebbe portare a casa. Si gioca in Italia, è già un po’ che non si gioca un torneo in Italia dopo Roma, e anche Roma non era stato il solito torneo perché non c’era pubblico, quindi speriamo che a Milano ci sia un po’ di pubblico che fa il tifo, e poi non ci sarà Opelka”.

OMNISPORT | 03-09-2021 13:29