US Open 2022 donne: anche Cocciaretto e Bronzetti eliminate. Fuori Venus Williams

31-08-2022 00:28

Nel primo turno del singolare femminile dello US Open 2022 anche Elisabetta Cocciaretto, come Jasmine Paolini contro Iga Swiatek, aveva una partita proibitiva contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, numero 32 del mondo (la marchigiana è numero 99) e ha perso 6-2 6-4 facendosi rimontare dal 2-0 nel secondo set. Fuori purtroppo anche Lucia Bronzetti, numero 59, che dopo oltre tre ore di battaglia si è ritirata sul 4-6 7-6 5-4 30-30 in favore della sua avversaria, la statunitense Lauren Davis, numero 105 ma che è stata anche numero 26. Esce di scena, e chissà che per lei non sia l’ultimo Slam, la 42enne Venus Williams, battuta 6-1 7-6 dalla belga Alison Van Uytvanck.