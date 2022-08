US Open 2022 donne: Paolini lotta ma è travolta da Swiatek

30-08-2022 18:37

Era una partita proibitiva, frutto di un sorteggio sfortunato, e si è confermata tale. Nel primo turno del singolare femminile dello US Open Jasmine Paolini è stata travolta col punteggio di 6-3 6-0 in un’ora e 6 minuti di gioco dalla polacca numero 1 del mondo Iga Swiatek. La 26enne toscana ha tenuto solo un game di servizio, il primo dell’intero match, poi ha sempre subito il break, sette volte in totale, ma l’ha strappato due volte alla 21enne di Varsavia, nel sesto e nell’ottavo gioco del primo set, rimanendo in partita fino al 5-3, per poi però perdere una serte finale di sette game consecutivi.