US Open, Auger-Aliassime infrange i sogni di De Minaur: Cahill spia Felix per Sinner in vista della semifinale

Cahill ha osservato da vicino il quarto di finale dello US Open tra Auger-Aliassime e De Minaur per studiare il possibile prossimo avversario di Sinner, che sarà il canadese

Dopo quella tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic inizia a delinearsi anche la semifinale della parte alta del tabellone maschile dello US Open, con Felix Auger-Aliassime che ha battuto in rimonta in quattro set con il risultato di 4-6 7-6 7-5 7-6 Alex de Minaur, per cui la semifinale a livello slam rimane un tabù. Un match non troppo entusiasmante seguito sugli spalti da Darren Cahill, che ha studiato così il canadese, possibile futuro avversario di Jannik Sinner.

Auger-Aliassime batte De Minaur dopo una battaglia di 4 ore

Quella di oggi si presentava come un match equilibrato – forse con l’australiano leggermente favorito sulla carta – e l’incontro non ha disatteso le aspettative. Sono infatti serviti quattro set combattutissimi e oltre quattro ore di gioco ad Auger-Aliassime per prevalere su De Minaur, che dopo aver conquistato il primo parziale ha perso brillantezza nei punti più importanti di quelli successivi, due dei quali persi dopo essere stato il primo a portarsi avanti di un break. Il canadese raggiunge dunque la sua seconda semifinale allo US Open dopo quella conquistata nel 2021.

De Minaur, la semfinale slam rimane un tabù

La semifinale rimane invece un tabù per De Minaur, che per la prima volta si presentava a un quarto di finale slam da favorito (l’altro match sulla carta che si poteva “giocare” era quello dell’anno scorso sempre allo US Open contro Jack Draper, per il resto il sorteggio non gli è mai stato troppo favorevole). Forse è stata proprio la consapevolezza di avere finalmente, al sesto quarto a livello major da lui disputato, una ghiotta chance a frenarlo nei momenti chiave dell’incontro, quelli che nei tre set finali hanno indirizzato il match in favore di Auger-Aliassime.

Cahill osserva e studia per Sinner

Auger-Aliassime che è stato studiato a dovere da Cahill, che ha assistito all’incontro per studiare il possibile prossimo avversario di Sinner, che scenderà in campo contro Lorenzo Musetti nella notte italiana tra mercoledì 3 e giovedì 4 settembre. D’altronde si sa, a Jannik e al suo team non piace lasciare niente al caso, per questo motivo il super coach australiano si è presentato all’Arthur Ashe, dove ha potuto osservare da vicino il canadese, che in passato ha battuto il n°1 del mondo in due precedenti sui tre loro disputati, l’ultimo dei quali (e unico a essere stato giocato in tempi recenti) risale a poche settimane fa a Cincinnati, quando a imporsi fu però Sinner con il netto risultato di 6-0 6-2.